Calciomercato Fiorentina: doppia pista russa per Beltran. E come sostituto… Le ultime sui movimenti in entrata e in uscita della Viola

Il mercato della Fiorentina è entrato in una fase di stallo, con la dirigenza che affronta un dilemma cruciale: il futuro di Lucas Beltran. L’attaccante argentino è ufficialmente in vendita, ma la sua cessione, necessaria per finanziare le operazioni in entrata, non si è ancora concretizzata. Dopo il rifiuto del giocatore a un trasferimento al Flamengo, nonostante l’accordo tra i club per circa 15 milioni di euro, si è aperta una nuova “pista russa”. Zenit San Pietroburgo e Spartak Mosca hanno mostrato interesse, con lo Zenit pronto a offrire 10 milioni. Con il passare del tempo, Beltran starebbe prendendo in considerazione questa opzione.

La sua partenza, insieme a quella di altri esuberi come Ikoné (corteggiato dal Botafogo), è fondamentale per sbloccare gli acquisti. La Fiorentina ha fretta di chiudere, poiché i fondi ricavati serviranno a ingaggiare i rinforzi richiesti da Stefano Pioli, specialmente nella seconda metà di agosto. L’esigenza principale è trovare una punta che possa agire alle spalle dell’intoccabile Moise Kean. Il nome in cima alla lista rimane Fotis Ioannidis, ma il suo prezzo di 22 milioni è considerato troppo elevato. Di conseguenza, il club sta esplorando soluzioni a basso costo o in prestito, e in questo contesto è tornato d’attualità il nome di Roberto Piccoli, per cui ci sono stati nuovi contatti.

Le manovre riguardano anche gli esterni. Niccolò Fortini è molto richiesto in Serie B, con l’Empoli in prima fila, ma il giocatore spera di potersi giocare le sue carte in Serie A, a Firenze o altrove. In caso di sua partenza, la Fiorentina ha già pronta l’alternativa: l’ipotesi più concreta porta a Davide Calabria, attualmente svincolato e che gradirebbe ritrovare Pioli, suo vecchio allenatore.