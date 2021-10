Calciomercato Fiorentina: tentativo per convincere Belotti

Calciomercato Fiorentina: il club viola effettuerà un tentativo per convincere Andrea Belotti. L’attaccante è in scadenza col Torino

La Fiorentina effettuerà un tentativo per convincere Andrea Belotti ad accettare la proposta viola. L’attaccante del Torino è in scadenza di contratto al termine della stagione e, come riportato da Tuttosport, sta valutando nuove destinazioni.

Belotti sarebbe così l’erede di Dusan Vlahovic in viola. Anche il classe 2000 serbo ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il club di appartenenza.