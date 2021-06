La Fiorentina ha avviato i contatti con il Boca Juniors per Marcelo Weigandt: il costo del terzino è di quattro milioni di euro

La Fiorentina ha avviato i contatti con il Boca Juniors per l’acquisto di Marcelo Weigandt, terzino 21enne reduce dal prestito al Gimnasia La Plata.

Come riportato dal Corriere dello Sport, serviranno 4 milioni di euro in un’unica soluzione per convincere il club argentino a dire sì. La prima offerta dei viola è di 2 milioni di euro più altri due di bonus.