Calciomercato Fiorentina: si attende di capire il futuro di Chiesa

La Fiorentina aspetta di capire il futuro di Federico Chiesa, che ha pretendenti sia in Italia che in Inghilterra

Come spiega Il Corriere dello Sport la Fiorentina attende di capire il futuro di Federico Chiesa. Il giocatore ha impressionato contro il Lecce ed è tornato finalmente a giocare sui suoi livelli. Adesso il classe 1997 è il capocannoniere della Fiorentina in campionato, con sette reti. Il rapporto con Iachini è ottimo, le panchine vengono accettate e il turbinio di emozioni vissute dopo la ripresa del campionato sembra ormai alle spalle.

Bisogna ancora trovare un’intesa per la sua permanenza a Firenze. Le parti sono al lavoro da tempo, seppure ci sia da attendere il ritorno in Italia di Commisso. Dal suo destino, dipenderà molto del prossimo mercato viola: se in Italia ci sono le solite Inter e Juventus, all’estero Chiesa è invece molto apprezzato in Premier League.