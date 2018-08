Calciomercato Fiorentina, ecco Kevin Mirallas: è ufficiale l’arrivo in Toscana dell’attaccante belga, accordo con l’Everton in prestito con diritto di riscatto

Era nell’aria da diversi giorni, ora è giunta anche l’ufficialità: Kevin Mirallas è un nuovo calciatore della Fiorentina. Il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino ha raggiunto l’accordo con l’Everton per l’acquisto dell’attaccante belga: prestito con diritto di riscatto, contratto fino al 30 giugno 2022 per l’ex Olympiacos in caso di riscatto.

Ecco il comunicato diramato dal club viola tramite il proprio sito ufficiale: «ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Antonio Joel Gislain Mirallas y Castillo dall’ Everton FC. Il calciatore sarà a Firenze nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche».