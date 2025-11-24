Calciomercato Fiorentina, rinforzi importanti in difesa. Comuzzo sacrificato? Ecco le ultime novità

Calciomercato Fiorentina: tra rinforzi in difesa e il futuro di Comuzzo. Viola al lavoro per blindare il reparto arretrato

Il Calciomercato Fiorentina torna al centro dell’attenzione dopo le recenti difficoltà mostrate dalla squadra sul piano difensivo. Con 18 gol subiti in 11 partite, la formazione viola sta evidenziando alcune fragilità che potrebbero portare la dirigenza a intervenire già nella sessione di mercato invernale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i profili monitorati con maggiore interesse ci sarebbe Diogo Leite, difensore centrale classe 1999 attualmente in forza all’Union Berlino.

Il nome del portoghese non è nuovo agli ambienti del Calciomercato Fiorentina. Già durante la scorsa estate, infatti, il club di Rocco Commisso aveva avviato contatti esplorativi, senza però affondare il colpo. Oggi la situazione potrebbe essere diversa: Leite è in scadenza di contratto e questo dettaglio potrebbe facilitare l’operazione, rendendola economicamente più accessibile. Il direttore tecnico Goretti starebbe seguendo da vicino l’evoluzione della situazione, consapevole che un innesto di qualità e d’esperienza potrebbe dare nuova solidità al reparto arretrato.

Il possibile arrivo di un centrale, però, si intreccia anche con il tema delle uscite. Sempre secondo la testata milanese, il futuro di Lorenzo Comuzzo, difensore classe 2005 e uno dei prospetti più interessanti del vivaio viola, è tutt’altro che definito. Il giovane giocatore ha attirato l’attenzione di numerosi club di alto livello, sia italiani sia stranieri, grazie alle sue prestazioni convincenti e al grande potenziale. Il suo nome è caldo sul mercato e un’eventuale offerta particolarmente importante potrebbe spingere la società a valutare una sua cessione.

Il tema Comuzzo era già emerso durante l’ultima sessione estiva di mercato, quando alcune società arabe si erano fatte avanti mostrando un interesse concreto. La Fiorentina aveva allora deciso di trattenere il ragazzo, considerandolo una pedina preziosa per il futuro. Tuttavia, l’evolversi del Calciomercato Fiorentina invernale potrebbe portare la dirigenza a scelte differenti, soprattutto se si presentasse l’opportunità di reinvestire la cifra della cessione in un rinforzo immediato come Leite.

In sintesi, il Calciomercato Fiorentina si preannuncia particolarmente attivo: da un lato la necessità di blindare la difesa con un profilo maturo e affidabile, dall’altro la gestione delle richieste per uno dei giovani più promettenti della rosa. Le prossime settimane saranno decisive per capire come si muoverà il club e quali equilibri verranno ridefiniti in vista della seconda parte di stagione.