Calciomercato Fiorentina, panico totale per i tifosi viola! In forte dubbio la permanenza di Fagioli. Ecco perché - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina, i tifosi viola sono molto preoccupati per il futuro di Fagioli. Riscatto a rischio? L’indiscrezione

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, prende sempre più corpo l’ipotesi di un ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus. L’ex tecnico bianconero, che ha già lasciato il segno a Torino, sarebbe una delle opzioni più calde per la prossima stagione. In caso di arrivo, il modulo preferito resterebbe il suo classico 3-5-2, per il quale il nome in cima alla lista dei desideri è Sandro Tonali. Nonostante la squalifica che lo tiene lontano dai campi, Tonali viene considerato una pedina ideale per costruire il nuovo centrocampo juventino.

In mezzo a queste voci, a essere in allerta è il calciomercato Fiorentina. Il motivo? Il futuro di Nicolò Fagioli. Il centrocampista, attualmente in prestito con diritto di riscatto ai viola, potrebbe non restare a Firenze se la squadra di Italiano non riuscisse a chiudere la stagione almeno al sesto posto. In quel caso, infatti, non scatterebbe l’obbligo di riscatto previsto nell’accordo con la Juventus.

Conte, dal canto suo, ha già dimostrato interesse per Fagioli in passato: lo aveva messo nel mirino lo scorso gennaio, quando si parlava di un suo possibile approdo al Napoli. Adesso, con un potenziale ritorno alla Juve, l’idea di lavorare con il giovane centrocampista torna d’attualità. Fagioli è un profilo che piace per tecnica, visione di gioco e intelligenza tattica, e potrebbe trovare in Conte un allenatore capace di rilanciarlo dopo un periodo complicato.

Insomma, tra strategie di mercato e panchine in movimento, si intrecciano i destini di allenatori e calciatori. E Torino, ancora una volta, potrebbe essere il teatro di una nuova rinascita bianconera.