Calciomercato Fiorentina: Nastasic sarà l’erede di Pezzella in viola. Domani mattina le visite mediche con la società viola

La Fiorentina ha definito la cessione di German Pezzella al Real Betis e accoglierà domani Matija Nastasic.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore serbo – svincolatosi dallo Schalke 04 dopo la retrocessione in Zweite Liga – domani sarà a Firenze per sostenere le visite mediche con i viola.