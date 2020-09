Calciomercato Genoa: vicino l’accordo con la Juve per Luca Pellegrini, si lavora anche per Mario Balotelli. I dettagli

Il Genoa è letteralmente scatenato sul mercato. Dopo gli ultimi acquisti di Zajc, Pjaca e Zappacosta, il ds Faggiano si prepara a chiudere anche la trattativa per Luca Pellegrini. L’accordo con la Juventus è ad un passo.

Secondo Gianluca Di Marzio ci sarebbe anche una pista concreta per l’arrivo di Mario Balotelli in rossoblù. Il Grifone ha bisogno di un attaccante e si lavora con fiducia per Supermario.