Calciomercato Genoa, si va alla ricerca sul vice Frendrup. Occhi puntati su quel giocatore - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: idea Engelhardt per il centrocampo, Onana l’alternativa

Il Calciomercato Genoa continua a muoversi con grande attenzione sul fronte centrocampo. Dopo le voci insistenti su un possibile addio di Morten Frendrup, finito nel mirino dell’Inter e di altri club italiani ed europei, la dirigenza rossoblù si sta guardando intorno per non farsi trovare impreparata in caso di partenza del danese.

Il nome in cima alla lista inizialmente era quello di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista attualmente in forza al Venezia. Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la valutazione del club lagunare per il classe 2000 è considerata troppo elevata per le casse del Grifone, che ha quindi iniziato a valutare alternative più accessibili.

Tra queste, prende quota l’idea Engelhardt, centrocampista tedesco in uscita dal Como di Cesc Fàbregas. Dopo una stagione positiva in Serie A, il giocatore non sembra rientrare pienamente nei piani tecnici per la prossima annata, e il Calciomercato Genoa potrebbe approfittarne per portarlo a Marassi. Engelhardt è un profilo fisico, con buon senso tattico e capacità d’inserimento: caratteristiche che si avvicinano a quelle di Frendrup, ma con un costo decisamente più sostenibile.

Un’altra pista da tenere in considerazione è quella che porta al possibile ritorno di Jean Onana, attualmente al Besiktas. Il centrocampista camerunese, già transitato in Serie A con la maglia del Milan (seppur con poco spazio), piace alla dirigenza rossoblù per la sua duttilità e l’esperienza maturata in contesti internazionali. Il Genoa lo aveva già monitorato in passato e, in caso di apertura da parte del club turco, potrebbe tentare l’affondo.

Il Calciomercato Genoa si conferma dunque dinamico e ben strutturato, con una strategia orientata sia alla sostenibilità economica che alla funzionalità tecnica. La cessione di Frendrup, se dovesse concretizzarsi, garantirebbe un’entrata importante, ma comporterebbe anche la necessità di trovare un sostituto all’altezza, in grado di garantire qualità e quantità in mezzo al campo.

Con l’inizio del campionato ormai vicino, il Genoa accelera le valutazioni: tra Engelhardt e Onana si nasconde il prossimo tassello del centrocampo rossoblù.