Kouame nel mirino del Napoli: il dg del Genoa, Giorgio Perinetti, fa chiarezza sulla situazione di mercato

Christian Kouame obiettivo concreto del Napoli. L’attaccante ivoriano in forza al Genoa, protagonista di un buon inizio stagionale, non smette di piacere alla dirigenza azzurra, ma difficilmente potrà partire a gennaio. Sulla situazione, ha fatto chiarezza il dg del Genoa, Giorgio Perinetti: «Se Kouame non piacesse al Napoli sarebbe strano, sta facendo benissimo al suo primo campionato in Serie A – le parole a Radio Kiss Kiss Napoli – A noi però il mercato oggi interessa e non interesserà neanche a gennaio. Più avanti vedremo».

Su Amin Younes, poi, Perinetti ha dichiarato: «Ci piaceva contenderlo al Napoli, ora è cambiato tutto. Il giocatore ha sicuramente qualità, ma non so come giocheremo in futuro. E’ comunque un discorso che non riapriremo a gennaio, per noi gennaio non esiste».