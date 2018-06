Calciomercato Genoa, in dirittura d’arrivo l’acquisto di Lorenzo Callegari: in scadenza di contratto con il PSG, il talento 20enne firmerà un quadriennale

Cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint Germain, Lorenzo Callegari è pronto a vivere una nuova avventura. Il classe 1998 non è stato preso in considerazione da Unai Emery nel corso dell’ultima stagione e ha deciso di non firmare il rinnovo del contratto in scadenza 30 giugno 2018. E la sua prossima meta sarà l’Italia: sarà un nuovo calciatore del Genoa.

Secondo quanto riportato dai colleghi francesi di Rmc, il centrocampista metterà nero su bianco un contratto fino al 30 giugno 2022. Già accostato al Grifone nella sessione di mercato di gennaio, il gioiellino di Meudon sarà agli ordini di Davide Ballardini a partire dal prossimo 1 luglio 2018. Attesa solo l’ufficialità ormai…