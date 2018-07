Il Genoa vuole rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e dopo l’arrivo di Sandro si tratta per portare a Genova, Mazzitelli e Bertolacci.

Il Genoa è impegnato sul fronte calciomercato per dar vita alla nuova rosa che nella prossima stagione dovrà far meglio rispetto a quella appena conclusasi. La società ligure, difatti, l’anno scorso, dopo un avvio deludente, si è piazzata al 12° posto con una salvezza tranquilla maturata grazie ai 41 punti totalizzati. La dirigenza dei Grifoni sta, dunque, valutando le pedine da inserire nella rosa allenata da mister Davide Ballardini.

L’obiettivo principale è quello di rinforzare la linea di centrocampo e dopo l’arrivo di Sandro dal Benevento, si stanno monitorando diversi nomi. Tra questi, quello più caldo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, è Luca Mazzitelli del Sassuolo. Il giovane centrocampista, classe 1995, piace molto al Genoa e a Ballardini, e la dirigenza già ieri ha fatto un primo tentativo per intavolare una trattativa con gli emiliani. Il cartellino di Mazzitelli si aggira intorno ai 5 milioni, ma il Genoa sembra aver offerto 1 milione per il prestito oneroso con obbligo di riscatto ad 8 milioni. La trattativa non è ancora chiusa, ma pare che il talento, cresciuto nelle giovanili della Roma, potrebbe presto arrivare a Genova.

Altro obiettivo dei rossoblu per il centrocampo è Andrea Bertolacci del Milan, che ha già vestito la maglia del Genoa. I rossoneri chiedono per il cartellino 5 milioni, ma la l’offerta dei rossoblu, che hanno già un’intesa con Bertolacci per un quinquennale da 1,1 milioni a stagione, potrebbe essere inferiore e già oggi ci sarà un incontro tra i due club per cercare di avvicinare le distanze.