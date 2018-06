Genoa, svolta Bertolacci: quinquennale e spalmatura. Milan all’angolo

Genoa ad un passo dal riscatto di Bertolacci: il centrocampista, in prestito dal Milan, ha dato l’ok ai rossoblu per un contratto quinquennale. Rossoneri adesso “costretti” a svenderlo

La svolta che non ti aspetti arriva nelle ultime frenetiche ore di mercato: dopo giorni di impasse, arriva l’apertura di Andrea Bertolacci a rimanere al Genoa. Per lui i rossoblu avrebbero già pronto un contratto nuovo di zecca: un quinquennale da 1,1 milioni di euro l’anno netti. Vero è che fino a quest’anno il centrocampista, in prestito secco dal Milan, percepiva quasi il doppio (2 milioni di euro netti circa), ma con un solo anno ancora di contratto in rossonero disponibile (scadenza nel 2019). Così invece Bertolacci avrà la possibilità di spalmare il proprio pesante ingaggio, mettendo di fatto il Genoa in una posizione di netta forza rispetto alla trattativa per il suo riscatto col Milan. Difficoltà ce ne erano state parecchie ultimamente (leggi anche: CALCIOMERCATO: BERTOLACCI-GENOA, STOP MILAN): i rossoneri non erano di fatto disponibili all’eventualità di un nuovo prestito con un giocatore all’ultimo anno di contratto, mentre il Genoa cercava risorse utili per sbloccare l’affare senza svenarsi troppo.

Poi il via libera del ragazzo, legato ormai a doppio filo al Genoa, dove è tornato lo scorso anno dopo la parentesi (infelice) milanista e l’accordo sul nuovo ingaggio. Si attende a questo punto soltanto il rientro in Italia del direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli, che è attualmente in Russia in compagnia dell’allenatore Gennaro Gattuso per visionare nuovi talenti al Mondiale. Non potrà fare poi molto il Milan, se non mettere a bilancio una netta minusvalenza (Bertolacci era costato 20 milioni di euro nel 2015) e cedere il giocatore a prezzo scontatissimo al Genoa pur di non perderlo il prossimo anno a zero. Con la conferma del centrocampista romano di fatto il Grifone comincia a definire il reparto centrale della prossima stagione, con Bertolacci – che a 27 anni si appresta a firmare l’ultimo contratto verosimilmente importante della sua carriera – mezzala destra, Oscar Hiljemark a sinistra ed un playmaker centrale, il giovane Lorenzo Callegari, prelevato dal Paris Saint-Germain (leggi anche: CALCIOMERCATO: CALLEGARI-GENOA, ECCO L’ACCORDO) nel probabilissimo nuovo 4-3-1-2 di Davide Ballardini.

