Calciomercato Genoa, c’è Sandro per il centrocampo di mister Davide Ballardini: ufficiale l’arrivo del brasiliano a titolo definitivo dal Benevento

Continua la campagna acquisti del Genoa. Dopo aver raggiunto la salvezza a diverse giornate dal termine del campionato, i rossoblu puntano a fare il salto di qualità e il presidente Enrico Preziosi ha messo a segno il colpaccio per la mediana: è ufficiale l’arrivo di Sandro a titolo definitivo dal Benevento.

Ecco il comunicato diramato dal Grifone tramite il proprio profilo Twitter: «Il presidente del Genoa Cfc Enrico Preziosi con grande affetto e stima ringrazia cordialmente Oreste Vigorito, presidente del Benevento. I due club hanno raggiunto l’accordo per il passaggio di Sandro in rossoblù a titolo definitivo». Nuova avventura italiana per l’ex Tottenham, importante rinforzo per mister Davide Ballardini…