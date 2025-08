Calciomercato Genoa, idea Zaniolo per completare l'attacco. Il punto in termini di trattative - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: idea Zaniolo per l’attacco, concorrenza da Udinese e Bologna

Il Calciomercato Genoa potrebbe presto accendersi con un nome di grande richiamo: Nicolò Zaniolo. Dopo le esperienze in prestito alla Fiorentina e all’Atalanta nella scorsa stagione, l’ex talento della Roma è in cerca di una nuova opportunità per rilanciarsi, e il ritorno stabile in Serie A sembra una possibilità concreta.

Secondo quanto riportato da Footmercato.net, tra i club interessati al fantasista classe 1999 ci sarebbe anche il Genoa, che starebbe valutando il profilo di Zaniolo come possibile rinforzo per il reparto offensivo. I rossoblù, reduci da una stagione solida sotto la guida di Vieira, stanno cercando di alzare ulteriormente il tasso tecnico della rosa per affrontare con ambizione il prossimo campionato.

Il nome di Zaniolo rappresenterebbe un colpo importante in ottica Calciomercato Genoa, sia per la qualità tecnica che per l’esperienza internazionale del giocatore, maturata non solo in Serie A, ma anche in Turchia e in Conference League. Tuttavia, al momento non ci sarebbero stati ancora contatti ufficiali tra la dirigenza del Genoa e il Galatasaray, club che detiene il cartellino del calciatore, né con l’entourage dello stesso.

Zaniolo piace anche ad altre squadre italiane: in particolare Udinese e Bologna avrebbero messo gli occhi sull’ex giallorosso, che resta però in attesa di una proposta concreta per capire quale possa essere la destinazione migliore per rilanciare la sua carriera.

Dal canto suo, il Genoa osserva con attenzione la situazione, consapevole che si tratta di un’operazione complessa sia dal punto di vista economico che gestionale. Il giocatore ha un ingaggio importante, e servirà eventualmente un accordo con il Galatasaray per trovare una formula sostenibile, probabilmente attraverso un prestito con diritto di riscatto o obbligo condizionato.

Il Calciomercato Genoa, dunque, tiene d’occhio l’evolversi della situazione Zaniolo, che potrebbe rappresentare una delle operazioni più interessanti dell’estate rossoblù. Il club ligure vuole rinforzare la trequarti e garantire a Gilardino alternative di qualità: l’arrivo di un giocatore del calibro di Zaniolo andrebbe esattamente in questa direzione.

Resta da capire se il Genoa deciderà di affondare il colpo o se si tratterà solo di un sondaggio esplorativo.