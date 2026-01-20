Calciomercato Genoa: rossoblù scatenati! Vicinissimo Zatterstrom, intanto è arrivata la firma del nuovo acquisto. Novità delle ultime ore

Calciomercato Genoa: è vicinissimo Zatterstrom, poi c’è la firma del nuovo acquisto. Aggiornamenti delle ultime ore

Il Genoa è letteralmente scatenato in queste ore. La dirigenza rossoblù, decisa a regalare al tecnico Daniele De Rossi una rosa competitiva per affrontare la seconda parte di stagione, ha impresso una violenta accelerata al proprio mercato in entrata. Dopo aver sistemato la questione portiere, il club ligure ha spostato il mirino sulla difesa, individuando in Inghilterra il profilo ideale per rinforzare il pacchetto arretrato.

Blitz per Zätterström: i dettagli

Secondo quanto riportato dall’esperto internazionale di calciomercato Fabrizio Romano, il Genoa è in “trattative avanzate” per l’acquisto di Nils Zätterström. Il difensore centrale svedese, attualmente in forza allo Sheffield United, è un prospetto di grande interesse: fisico imponente, mancino educato e abile nel gioco aereo, rappresenta il prototipo del difensore moderno capace di impostare dal basso. I dialoghi tra le parti sono fitti e l’intesa sembra vicina. La formula su cui si sta lavorando è quella del prestito con diritto di riscatto. Questa soluzione permetterebbe al Genoa di valutare l’impatto del giovane scandinavo nel calcio italiano senza impegnarsi immediatamente con un acquisto definitivo, mantenendo però il controllo sul cartellino in caso di esplosione sportiva.

Ufficiale: Bijlow è il nuovo portiere

Mentre si lavora per la difesa, arriva la certezza tra i pali. Justin Bijlow è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. Il portiere olandese ha apposto la firma sul contratto che lo legherà ai colori rossoblù. Arrivato per portare esperienza e carisma, Bijlow è un estremo difensore reattivo e bravo nelle uscite, formatosi nella scuola del Feyenoord e con diverse presenze nella nazionale Oranje. La sua firma chiude il valzer dei portieri e offre a De Rossi una garanzia assoluta per blindare la porta. Con Bijlow in cassaforte e Zätterström nel mirino, il restyling difensivo del Grifone sta prendendo forma velocemente.