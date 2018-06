Adrian Ramos Parma, la dirigenza gialloblu pensa all’attaccante del Granada: il colombiano, ex Borussia Dortmund, piace anche ai cinesi del Chongqing

Raggiunto l’obiettivo promozione in Serie A, il Parma si è messo al lavoro sul mercato. La dirigenza gialloblu sta monitorando diversi profili in vista della prossima stagione e la priorità va al reparto avanzato: il futuro di Emanuele Calaiò è tutto da scrivere e gli emiliani stanno cercando un’alternativa di valore a Fabio Ceravolo. Dalla Spagna arriva un’indiscrezione interessante…

Fichajes.com rivela che il Parma sta pensando a Adrian Ramos, colombiano ex Borussia Dortmund: il centravanti di proprietà CF Dangdai è reduce dall’avventura in Segunda Division con il Granada (4 reti in 25 presenze) ed è pronto a vivere una nuova avventura in Europa. Attenzione però alla concorrenza: sull’ex nazionale cafetero ci sono Tondela e Levante. Ipotesi da non scartare, seppur comporterebbe un ritorno in Cina, il Chongqing.