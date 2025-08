Calciomercato Inter, si punta su Adeyemi per rinforzare la squadra? La nuova mossa dei nerazzurri - Calcio News 24

Calciomercato Inter: occhi su Adeyemi in attesa della svolta Lookman. La situazione attuale

Il Calciomercato Inter entra in una fase strategica per il rafforzamento del reparto offensivo. In attesa di sviluppi decisivi nella trattativa con l’Atalanta per Ademola Lookman, la dirigenza nerazzurra continua a monitorare con attenzione profili alternativi. Tra questi, come riportato da Sport Mediaset, spicca il nome di Karim Adeyemi, giovane talento del Borussia Dortmund.

Adeyemi, classe 2002, è un attaccante tedesco di origini nigeriane che ha attirato l’attenzione dell’Inter grazie alla sua duttilità e al suo potenziale. Capace di giocare su entrambe le fasce e come seconda punta, il giocatore è noto per la sua velocità, il dribbling secco e la capacità di colpire in campo aperto. Nonostante una stagione altalenante con il Dortmund, Adeyemi resta un profilo di grande valore e ambizione.

Nel contesto del calciomercato Inter, l’interesse per Adeyemi nasce proprio dalla necessità di non farsi trovare impreparati nel caso in cui la pista Lookman dovesse complicarsi ulteriormente. L’attaccante del Borussia Dortmund è seguito anche da altri club italiani come Napoli e Juventus, ma al momento la richiesta economica del club tedesco – intorno ai 40 milioni di euro – rappresenta un ostacolo concreto per qualsiasi trattativa.

La dirigenza interista, pur apprezzando molto il talento di Adeyemi, dovrà fare i conti con il budget disponibile e con eventuali cessioni per finanziare operazioni in entrata. Il calciomercato dell’Inter è infatti improntato alla sostenibilità, e ogni movimento viene valutato con estrema attenzione anche in relazione alle linee guida dettate dalla proprietà.

Nonostante non ci siano ancora trattative ufficiali con il Borussia Dortmund, l’attenzione riservata ad Adeyemi conferma quanto l’Inter, in questa sessione di mercato, voglia mantenere alta la qualità delle alternative a disposizione di Cristian Chivu. L’attaccante tedesco rispecchia l’identikit ideale: giovane, esplosivo, e perfettamente compatibile con il sistema offensivo nerazzurro.

Il calciomercato Inter rimane quindi aperto a diversi scenari. Mentre la trattativa con l’Atalanta per Lookman resta in primo piano, la società continua a lavorare sotto traccia su piste parallele. Da Viale della Liberazione trapela prudenza, ma anche la volontà di cogliere ogni opportunità utile a rafforzare la squadra in vista della nuova stagione.