Calciomercato Inter: Akanji ha già convinto tutti. Presa questa decisione sul futuro del difensore svizzero arrivato al City

Un impatto immediato, devastante. Manuel Akanji non ha avuto bisogno di tempo per adattarsi: si è preso l’Inter in poche settimane, diventando un pilastro insostituibile della difesa di Cristian Chivu. Arrivato nell’ultimo giorno di mercato dal Manchester City, nell’operazione che ha sbloccato il passaggio di Benjamin Pavard al Marsiglia, il difensore svizzero ha dimostrato fin da subito il suo valore, non saltando nemmeno un minuto nelle sfide cruciali contro Juventus, Sassuolo e Cagliari in campionato, e contro l’Ajax in Champions League.

Un rendimento talmente elevato che, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, avrebbe già convinto la dirigenza di Viale della Liberazione a prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Nonostante la formula del trasferimento sia un prestito con diritto di riscatto, che si trasforma in obbligo solo a determinate condizioni (il 50% delle presenze stagionali e la vittoria dello Scudetto), l’intenzione del club è chiara: Akanji sarà un giocatore dell’Inter a titolo definitivo, a prescindere da tutto.

La società nerazzurra è pronta a versare i circa 15 milioni di euro pattuiti con il Manchester City per assicurarsi un giocatore considerato fondamentale per il presente e per il futuro. La sua duttilità è una delle doti più apprezzate: perfetto nel ruolo di “braccetto” di destra nella difesa a tre, nei piani del club viene visto anche come il potenziale leader centrale della retroguardia di domani, grazie a doti tecniche, fisiche e di leadership che hanno convinto tutti.

Questa mossa, in realtà, non fa che accelerare un piano che l’Inter aveva già in mente da tempo. Come svelato da Romano, il club aveva già lavorato per ingaggiare Akanji a parametro zero nel 2026, una volta scaduto il suo contratto con i Citizens. La volontà del giocatore, che aveva messo in stand-by altre trattative per aspettare i nerazzurri, è stata esaudita in anticipo, creando un’unione che sembrava scritta nel destino e che ora è pronta a diventare un pilastro del futuro dell’Inter.