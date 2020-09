Calciomercato Inter: Alonso è un obiettivo, Skriniar e Ranocchia verso la permanenza

Calciomercato Inter: i nerazzurri faranno un tentativo per Marcos Alonso mentre Skriniar e Ranocchia potrebbero rimanere

Secondo La Gazzetta dello Sport gli ultimi giorni di mercato per l’Inter non saranno movimentati. Ci sarà qualche uscita ma è difficile aspettarsi colpi importanti per i nerazzurri.

Come spiega la Rosea, Marcos Alonso torna ad essere un obiettivo per l’Inter. Conte lo vuole visto che, considerando Dalbert in uscita e Asamoah fuori dai piani – ha solo tre esterni in organico: Hakimi, Young e Perisic. Certo, può adattarsi D’Ambrosio. Certo, in alcune occasioni può «alzarsi» Kolarov. Oppure in fascia si potrà vedere anche Darmian (per inciso, non è in discussione il suo arrivo, si farà entro la settimana). Ma l’occasione fa l’uomo ladro, si dice così no? E qui è data dal fatto che lo spagnolo è finito ai margini del Chelsea dopo un diverbio con il tecnico Lampard: ieri sera, nel match di Coppa di Lega con il Tottenham, l’esterno mancino non era neppure in panchina. Di fatto, è sul mercato a poche ore dal gong. E diventa appetibile per molti club, tra cui non può essere esclusa l’Inter, visto che Conte ne è un grande ammiratore”.

Può essere dunque la fascia a movimentare gli ultimi giorni di mercato dell’Inter. Nainggolan è vicino al Cagliari mentre dal Tottenham non sono più arrivati segnali concreti su Skriniar e dunque l’ipotesi di una cessione oggi è molto meno viva (non a caso stasera lo slovacco sarà probabilmente titolare). Si ferma di conseguenza pure la ricerca di un sostituto, da Smalling a Milenkovic. Sempre in quel reparto è destinato a restare nerazzurro, almeno fino a gennaio, Ranocchia. Chiusura sull’attacco: poche, ma non nulle, le chance di vedere in nerazzurro Gervinho.