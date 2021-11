Calciomercato Inter: assalto a Nandez del Cagliari. Ma c’è un vincolo

Calciomercato Inter: blitz per Nandez del Cagliari. Gli aggiornamenti sul futuro dell’uruguaiano

La sessione di calciomercato invernale si sta avvicinando e le voci legate al possibile trasferimento di Nahitan Nandez all’Inter sono di nuovo rifiorite. Secondo alcuni rumors infatti, l’uruguaiano potrebbe già partire a gennaio.

L’unico vincolo per l’avvio della trattativa – secondo quanto riportato da Interlive.it – è legato alla partenza di un centrocampista nerazzurro. Si pensano a nomi come quelli di Vecino, Gagliardini e Sensi. Da escludere invece Dumfries, appena approdato in squadra.