Calciomercato Inter, Bastoni e quello che sarà il futuro a gennaio. Ecco le ultime indiscrezioni nerazzurre

Calciomercato Inter: Bastoni incedibile, futuro nerazzurro blindato. La situazione attuale

Il Calciomercato Inter si infiamma sulle tracce di Alessandro Bastoni, ma il difensore centrale mancino classe 1999 resta assolutamente incedibile per la società di via della Liberazione. Nelle ultime settimane, il nome dell’azzurro è stato accostato con insistenza al Barcellona, club spagnolo che avrebbe manifestato un forte interesse per il giocatore. Tuttavia, la risposta dell’Inter è stata chiara e immediata: Bastoni non è in vendita.

Il difensore non rappresenta soltanto un asset tecnico di altissimo livello, capace di impostare il gioco dal basso e dettare i tempi della manovra, ma è anche il perno su cui il club intende costruire i successi futuri. La dirigenza nerazzurra considera Bastoni un elemento imprescindibile della rosa e non intende cedere alle sirene catalane, confermando l’importanza strategica del giocatore nel progetto guidato dall’allenatore Cristian Chivu.

L’Inter ha già avviato i primi passi per blindare Bastoni con un contratto lungo e duraturo. Nonostante l’attuale accordo scada nel 2028, nei prossimi mesi è previsto un incontro tra la società e l’agente Tullio Tinti per discutere un ulteriore prolungamento, definito dai dirigenti come una vera e propria “prova di rinnovo a vita”. L’obiettivo è trasformare Bastoni in una bandiera del club, consolidando il legame tra il calciatore e i colori nerazzurri.

Bastoni, già considerato uno dei migliori interpreti moderni del ruolo di braccetto difensivo, ha espresso la volontà di restare a lungo all’Inter, sposando il progetto tecnico e diventando un simbolo della squadra.

Con il club determinato a confermare Bastoni tra gli incedibili, ogni possibile trattativa con club esteri, incluso il Barcellona, è stata di fatto chiusa. L’Inter, intenzionata a crescere e competere ai massimi livelli, punta a costruire il futuro attorno al suo numero 95, pronto a scrivere nuove pagine importanti nella storia del club.

