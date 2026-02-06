Connect with us
Calciomercato Inter, Bisseck è finito nel mirino del big in Europa: i nerazzurri fissano il prezzo! Le ultime

1 ora ago

Il calciomercato invernale si è appena chiuso, ma i grandi club europei continuano a scrutare i talenti della Serie A: tra questi è esploso l’interesse internazionale per Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000 dell’Inter. Dopo un avvio di stagione condizionato da qualche problema fisico, Bisseck è diventato una pedina fondamentale nella retroguardia guidata da Cristian Chivu, mettendo in mostra potenza fisica e personalità. Secondo Sport1, il Bayern Monaco lo avrebbe inserito nella lista dei profili prioritari per la prossima estate; nonostante il rinnovo di Upamecano e la solidità di Tah, i bavaresi cercano un terzo centrale di livello assoluto per avere alternative a Kim, e al momento non risultano contatti ufficiali.

A rendere più calda la pista potrebbe contribuire un ritorno nel giro della Nazionale: il CT Julian Nagelsmann, che lo ha già visionato e convocato in passato, segue con attenzione i suoi progressi a San Siro. Una presenza costante con la maglia della Germania aumenterebbe ulteriormente il valore del giocatore, già cresciuto notevolmente rispetto ai 7 milioni spesi dall’Inter per prelevarlo dall’Aarhus.

Sul fronte nerazzurro, la società si sente però in una posizione contrattuale solida: Bisseck ha recentemente prolungato fino al 30 giugno 2029 e percepisce un ingaggio adeguato al ruolo di titolare. Per Cristian Chivu è un elemento imprescindibile del progetto tecnico, e la dirigenza non sembra intenzionata a trattare se non davanti a offerte davvero irrinunciabili, valutate a partire da una base di almeno 40–45 milioni di euro.

