Candreva, addio all’Inter: la compagna, «non vediamo l’ora» – FOTO

Antonio Candreva è sempre più vicino all’addio all’Inter, la moglie Allegra Luna commenta al veleno su Instagram

Sono ore decisive per il futuro di Antonio Candreva. L’esterno offensivo potrebbe salutare l’Inter dopo due stagioni tra alti e bassi, la trattativa con il Monaco va avanti spedita. In nerazzurro potrebbe approdare Keita Baldè, ma il numero 87 non sarebbe convinto del club del Principato. Ma un importante segnale social arriva dalla compagna del calciatore…

Alcuni tifosi del Biscione hanno scritto su Instagram ad Allegra Luna, compagna dell’esterno nerazzurro, e un sostenitore ha scritto piccato: «Montecarlo vi aspetta». La risposta della donna non si è fatta attendere: «Non vediamo l’ora». L’amore non è mai sbocciato, il commento sui social network della compagna dell’ex Lazio ne è l’ennesima conferma…