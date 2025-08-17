Calciomercato Inter, la cifra che il Club meneghino vuole raggiungere con le due cessioni: le ultime

Calciomercato Inter: Asllani verso il Bologna e Zalewski all’Atalanta, ecco a quanto ammonta l’introito previsto per i nerazzurri

L’Inter sta accelerando per definire due operazioni importanti in uscita, entrambe riguardanti giovani talenti della rosa nerazzurra. Il primo a muoversi dovrebbe essere Kristjan Asllani, centrocampista classe 2002 che ha dimostrato qualità e versatilità durante le stagioni all’Inter. Secondo le ultime indiscrezioni, il Bologna ha intensificato i contatti con il club milanese per assicurarsi il giocatore a titolo definitivo. L’operazione dovrebbe fruttare all’Inter circa 15 milioni di euro, con l’aggiunta di eventuali bonus legati a presenze o a percentuali sulla futura rivendita.

La seconda cessione in dirittura d’arrivo riguarda Niccolò Zalewski, talento polacco cresciuto nella Roma e riscattato dall’Inter per poco meno di 7 milioni. L’accordo con l’Atalanta dovrebbe garantire al club nerazzurro un incasso leggermente superiore rispetto a quello previsto per Asllani, generando così una significativa plusvalenza. L’operazione consentirebbe all’Inter di liberare spazio nella rosa e di ottenere risorse da reinvestire sul mercato, continuando la strategia di valorizzazione dei giovani e di gestione oculata delle risorse economiche.

Secondo le stime del club, le due cessioni potrebbero portare nelle casse dell’Inter una cifra complessiva compresa tra 30 e 35 milioni di euro, un bottino considerevole che permette di pianificare eventuali acquisti mirati, senza compromettere l’equilibrio finanziario della società.

Dal punto di vista tecnico, l’uscita di Asllani potrebbe aprire la porta a nuovi rinforzi a centrocampo, mentre la partenza di Zalewski libererebbe spazio sulle fasce offensive, dove l’Inter sta valutando alternative giovani e promettenti.

Con queste mosse, il club guidato dalla dirigenza nerazzurra conferma la volontà di coniugare sviluppo dei talenti e sostenibilità finanziaria, mantenendo alta la competitività della rosa e preparandosi a una stagione intensa su tutti i fronti.