Santon può lasciare l’Inter: c’è la Fiorentina

Davide Santon, sempre più vicino l’addio all’Inter a fine stagione: il laterale sinistro è finito nel mirino della Fiorentina, ecco i dettagli

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Davide Santon è tornato in nerazzurro nel gennaio 2015 al termine dell’avventura in Premier League con il Newcastle. La seconda parentesi con la casacca del Biscione ha vissuto di alti e bassi, con le prestazioni di questa stagione che non hanno particolarmente convinto. E, in scadenza 2019, non è da escludere la cessione…

Anche perchè i club interessati al classe 1991 non mancano: come sottolineato da Repubblica, Davide Santon è finito nel mirino della Fiorentina. Il futuro di Cristiano Biraghi è in bilico, il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino è un grande estimatore del terzino nato a Portomaggiore. Ad agevolare la trattativa potrebbe essere Claudio Vigorelli, agente del calciatore che ha ottimi rapporti con il dirigente viola…