Calciomercato Inter, Di Marzio: «Lautaro, ultima parola a Conte. Su Icardi…»

Sliding doors in casa Inter per il reparto offensivo: dal futuro di Lautaro a quello di Icardi, le novità da Gianluca Di Marzio

Intervenuto in collegamento con gli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcuni aggiornamenti di mercato riguardanti l’Inter.

LAUTARO MARTINEZ – «La trattativa con il Barcellona esiste anche se è in standby, non c’è intesa al momento tra i club sia per le contropartite che per il conguaglio economico. E’ una notizia in più rispetto alla clausola dei 111 milioni di cui si parlava. L’Inter sta valutando alcune contropartite, le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni. L’ultima parola sarà sempre quella di Conte».

ICARDI – «Il giocatore è in prestito al PSG che entro fine maggio può esercitare il riscatto per 70 milioni. Fino a poche settimane fa erano soddisfatte di lui, vedremo se lo riscatteranno o se tornerà all’Inter per essere nuovamente ceduto».