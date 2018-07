Eder fa gola in Liga: no a Valencia e Villarreal

Calciomercato Inter, giorni decisivi per il futuro di Eder: il classe 1986 fa gola in Liga, Valencia e Villarreal sulle sue tracce

Poco utilizzato nell’ultima stagione da Luciano Spalletti, Eder potrebbe dare l’addio all’Inter nel corso delle prossime settimane. L’attaccante italo-brasiliano è una seconda scelta e difficilmente la situazione cambierà, vista anche la ricca campagna acquisti portata avanti dal direttore sportivo Piero Ausilio. E non mancano le richieste per l’italo-brasiliano…

Accostato a Bologna e Sassuolo negli ultimi tempi, l’attaccante cresciuto nel Criciuma fa gola in Liga secondo quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport: Valencia e Villarreal hanno sondato il terreno per valutare i margini di trattativa. Due proposte però rispedite al mittente dall’entourage del calciatore: vuole restare in nerazzurro.