Calciomercato Inter, settimane decisive per il futuro di Frattesi: Juve vigile, ma dalla Turchia un club è pronto all’affondo decisivo per il centrocampista nerazzurro

Calciomercato Inter, settimane decisive per il futuro di Frattesi: ipotesi estero in crescita: offerta alta dalla Turchia, nodo volontà del giocatore

Il dossier Frattesi Inter entra in una fase cruciale. Davide Frattesi, centrocampista classe 1999, è sempre più ai margini del progetto nerazzurro e il suo futuro potrebbe decidersi già nel mercato di gennaio. Tra le piste italiane e l’interesse concreto dall’estero, prende forza l’ipotesi Fenerbahce, pronto a mettere sul tavolo un’offerta molto elevata.

Resta infatti tutto da decifrare il destino del centrocampista dell’Inter, il cui impiego ridotto nelle ultime settimane ha riacceso le voci su una possibile partenza. Diversi club monitorano la situazione, consapevoli che il giocatore cerca continuità e centralità in vista dei prossimi impegni internazionali.

Frattesi Inter, l’offerta del Fenerbahce e la posizione del club

Secondo Sport Mediaset, oltre alle soluzioni italiane — con la Juventus sempre vigile — nelle ultime ore il Fenerbahce si sarebbe mosso con decisione. Il club turco, alla ricerca di un rinforzo di spessore a centrocampo, sarebbe disposto a investire circa 40 milioni di euro per il cartellino di Frattesi.

Una cifra che l’Inter valuterebbe con attenzione, anche per evitare di rinforzare dirette concorrenti in Serie A. La formula preferita dai nerazzurri resta quella del prestito con obbligo di riscatto, soluzione che garantirebbe un incasso certo e permetterebbe di pianificare subito il reinvestimento.

Reinvestimento e incastri di mercato

L’eventuale uscita di Frattesi consentirebbe all’Inter di muoversi su altri obiettivi prioritari. In cima alla lista resta la fascia destra, dove è vivo l’interesse per Marco Palestra, esterno classe 2005 valutato dall’Atalanta su cifre simili. Un incastro che renderebbe l’operazione sostenibile dal punto di vista economico e funzionale sul piano tecnico.

Il nodo Frattesi: la volontà del giocatore

Il principale ostacolo, però, resta la volontà del giocatore. Frattesi non sarebbe del tutto convinto della destinazione turca e preferirebbe restare in Italia, così da giocarsi al meglio le proprie chance in ottica Mondiale. Una posizione che potrebbe rallentare l’operazione, nonostante la forte spinta del Fenerbahce e l’apertura dell’Inter a una soluzione estera.

Le prossime settimane saranno decisive. Con gennaio alle porte, il futuro di Frattesi Inter resta uno dei dossier più caldi del mercato invernale, destinato a intrecciare strategie, ambizioni e scelte personali.