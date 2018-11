L’Inter rischia di ritrovarsi Gabigol in squadra a fine stagione: il Santos non pagherà 20 milioni per riscattarlo

Se l’Inter si aspettava di ricavare un po’ di soldi dalla cessione di Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, rimarrà delusa. Secondo Uol Esporte, il Santos non sarebbe in grado di riscattare l’attaccante, che attualmente è in prestito dai nerazzurri. La richiesta di Ausilio, infatti, è troppo alta: la cifra minima per lasciarlo partire a titolo definitivo è di 20 milioni di euro. Se il Santos non riuscirà ad acquistarlo potrà comunque consolarsi con il fatto di non ritrovarsi Gabigol come avversario: l’Inter ha promesso di non cederlo ad altri club brasiliani.