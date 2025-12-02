Calciomercato Inter, arriva una rivelazione a sorpresa: quel giocatore può dire addio! Le ultimissime

Calciomercato Inter, spunta una rivelazione clamorosa: un big potrebbe lasciare Milano, ecco le ultime notizie

Il futuro di Davide Frattesi resta un tema caldo. Quella che doveva essere la stagione della consacrazione con la maglia dell’Inter si sta trasformando in un’annata segnata da panchine e paradossi. Il centrocampista della Nazionale, arrivato dal Sassuolo con grandi aspettative, non è riuscito a imporsi nemmeno sotto la nuova guida di Cristian Chivu. Secondo il Corriere dello Sport, l’ipotesi di un addio a Milano nelle prossime sessioni di mercato non è più un tabù, ma uno scenario concreto.

Le premesse estive lasciavano pensare a un rilancio. Nonostante il recupero dall’operazione all’inguine avesse rallentato la preparazione, i colloqui con Chivu avevano garantito spazio e fiducia, inducendo Frattesi a restare dopo l’addio a Inzaghi. Tuttavia, il campo ha raccontato una storia diversa: appena 390 minuti giocati in 12 presenze, di cui solo 3 da titolare, confermano una gerarchia bloccata che lo relega a semplice alternativa di lusso.

Con il mercato di gennaio alle porte, le riflessioni diventano inevitabili. Già lo scorso anno il centrocampista aveva valutato la possibilità di lasciare i nerazzurri per trovare continuità altrove. Ora, di fronte a promesse disattese e a un minutaggio ridotto, la separazione appare un’opzione concreta per non perdere il treno della Nazionale e ritrovare il protagonismo smarrito.

