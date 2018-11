Hector Herrera, colpo a costo zero: l’Inter sfida la Roma

Calciomercato Inter, idea Hector Herrera per la mediana: sfida alla Roma per il messicano in scadenza con il Porto

La sessione di mercato di gennaio si avvicina ma le società sono già al lavoro in vista della prossima stagione. Fari puntati sui calciatori in scadenza di contratto e, oltre Anthony Martial, un profilo che stuzzica i club italiani è quello di Hector Herrera, centrocampista del Porto libero dal 30 giugno 2018.

Sulle sue tracce c’è la Roma, con il direttore sportivo Monchi suo grande estimatore, ma non solo secondo Tuttosport: l’Inter sta infatti pensando al classe 1990 per rimpolpare la mediana di Luciano Spalletti. Sondaggi esplorativi per il momento, con la dirigenza nerazzurra che potrebbe lanciare l’assalto nelle prossime settimane.