Martial-Inter, nerazzurri sul francese in scadenza con il Manchester United

Calciomercato Inter, idea Anthony Martial per il reparto avanzato: occhi sul francese in scadenza di contratto con il Manchester United

E’ tutto da scrivere il futuro di Anthony Martial. L’attaccante francese è in scadenza di contratto con il Manchester United e non mancano i club sulle sue tracce: dalla Juventus alle società di Premier League, tutti pronti ad assicurarsi il colpo a costo zero.

Ma attenzione all’Inter: secondo la stampa inglese i nerazzurri sarebbero in pole in caso di mancato rinnovo dell’ex Monaco con lo United. Già trattato due estati fa, il classe 1995 potrebbe essere un rinforzo a parametro zero per completare il pacchetto avanzato: difficilmente, infatti, verrà riscattato Keita per 32 milioni di euro.