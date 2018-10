Martial-Juventus a zero? Un’opzione rasserena il Manchester United

Calciomercato Juventus, obiettivo Anthony Martial per l’attacco: il francese però non si libererà a costo zero dal Manchester United…

Torna di moda il profilo di Anthony Martial per l’attacco della Juventus. Il francese non sta trovando molto spazio alla corte di Josè Mourinho al Manchester United e potrebbe dare l’addio a fine stagione. Solo 460’ per l’ex Monaco, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2019. Un possibile colpaccio a costo zero per i bianconeri? Così non è…

Come riportato da Tuttosport, i Red Devils possono esercitare l’opzione unilaterale di rinnovo del contratto, che lo estenderebbe fino al 2020 e allontanerebbe l’ipotesi di un addio a parametro zero. Nonostante ciò, Martial resta sul mercato e la dirigenza bianconera sta valutando con grande attenzione la situazione del classe 1995, una possibile alternativa di livello per Max Allegri…