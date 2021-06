Calciomercato Inter, idea Dragowski come erede di Handanovic

Calciomercato Inter: i nerazzurri starebbero pensando a Dragowski della Fiorentina come erede di Samir Handanovic

Oggi giornata di visite mediche per Cordaz. L’ex Crotone arriverà all’Inter dove, presumibilmente, farà da terzo portiere. Le manovre in casa nerazzurra riguardanti il portiere, però, non si fermano qui.

Stando a quanto riporta Tuttosport, Marotta avrebbe individuato in Dragowski il futuro titolare dell’Inter, ovvero l’erede di Samir Handanovic. Secondo il quotidiano, la strategia dell’ad sarebbe quella di affiancare per un anno il portiere della Viola al capitano interista, come già fatto alla Juventus con Szczesny e Buffon. In uscita ci sarebbe invece Radu, che interessa molto al Verona come sostituto di Silvestri e al Cagliari, nel caso salutasse Cragno.