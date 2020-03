Calciomercato Inter: il Barcellona vuole Lautaro, proposti cinque giocatori!

Il Barcellona vuole a tutti i costi Lautaro Martinez: proposti cinque giocatori per arrivare all’attaccante dell’Inter

Con i campionati fermi le big europee stanno già pianificando il mercato estivo. Non è un mistero che in estate il Barcellona proverà a portare Lautaro Martinez in blaugrana. I catalani avrebbero messo sul piatto una serie di contropartite tecniche per convincere l’Inter.

Secondo il Corriere dello Sport, sono Arthur, Todibo, Vidal, Aleñá e Semedo i nomi messi sul tavolo, che alzerebbero il valore dell’intera operazione dagli attuali 111 milioni di euro della clausola di Lautaro.