Calciomercato Inter, Joao Mario ha la valigia pronta: reduce dal prestito al West Ham, il centrocampista potrebbe proseguire la sua avventura in Premier League…

Pagato circa 40 milioni di euro due estati fa dallo Sporting Lisbona, Joao Mario non ha alcuna intenzione di continuare la sua avventura nell’Inter. Reduce dal prestito al West Ham, che ha deciso di non riscattare il suo cartellino, il centrocampista potrebbe proseguire la sua esperienza in Premier League con un’altra maglia secondo Bein Sport…

Il Wolverhampton, neopromosso nella massima divisione, è alla ricerca di nuovi innesti e dopo Rui Patricio potrebbe essere il turno del classe 1993 di proprietà Inter: mister Nuno è un suo grande estimatore e c’è la volontà dell’Inter di raggiungere un accordo per il trasferimento. In caso di fumata bianca, Joao Mario sarebbe il settimo calciatore portoghese che milita nei Wolves…