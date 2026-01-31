Calciomercato Inter: rebus Jones, spunta un ostacolo. E ora Frattesi? Intanto per Perisic si apre questo scenario. Ultimissime

Calciomercato Inter: nodo per Jones, c’è un ostacolo. E cosa succede ora per Frattesi? Intanto per Perisic questa è la situazione. Ultimissime

Il calciomercato Inter si decide sul filo di lana. Nella mattinata di oggi, sabato 31 gennaio, è emerso un ostacolo tecnico che rischia di paralizzare l’intero domino del centrocampo nerazzurro. La cessione di Davide Frattesi – corteggiato dalla Premier League – è stata congelata dalla dirigenza di Viale della Liberazione. Il motivo? L’arrivo del sostituto designato, Curtis Jones, è appeso a un filo.

Il nodo Liverpool: niente rinnovo, niente prestito

La situazione è complessa. L’Inter ha individuato in Curtis Jones l’erede perfetto di Frattesi. Il Liverpool, durante i dialoghi per Dumfries, aveva aperto concretamente alla formula del prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, c’è uno scoglio burocratico e strategico: Jones ha ancora solo un anno e mezzo di contratto. I Reds non intendono lasciarlo partire in prestito senza prima aver prolungato l’accordo, per non deprezzare il cartellino. Al momento, però, manca l’intesa per il rinnovo. Il giocatore, che in estate era stato trattato dal Tottenham per 40 milioni, non si sente più al centro del progetto tecnico ad Anfield e spinge per il trasferimento a Milano. La volontà del ragazzo è chiara: vuole l’Inter. Ma senza la firma sul rinnovo con il Liverpool, l’operazione non si sblocca.

Aut aut dell’Inter: o Jones o nessuno

La posizione dell’Inter è categorica: se non arriva Jones, Frattesi resta a Milano. Non ci sono piani B o altri centrocampisti nel mirino. La dirigenza nerazzurra non ha intenzione di indebolire la rosa di Chivu proprio ora. Dunque, il destino di Frattesi è legato a doppio filo alla penna di Jones: se l’inglese rinnoverà in queste ultime ore, il domino si attiverà. Altrimenti, tutto resterà invariato.

Suggestione Perisic: ritorno possibile?

A margine, resta viva una pista romantica per la fascia. C’è ancora qualche spiraglio per il ritorno di Ivan Perisic. L’esterno croato è attualmente al PSV Eindhoven. L’Inter valuta l’operazione solo in prestito oneroso: resta da capire se il club olandese aprirà a queste condizioni prima del gong finale delle 20:00.