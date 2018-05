Dall’Inghilterra: «Inter, idea Salomon Rondon del WBA»

Calciomercato Inter, Josè Salomon Rondon nel mirino per potenziare l’attacco: in uscita dal WBA, il venezuelano piace anche ad Atletico Madrid e West Ham

Sta per giungere alla fine l’avventura con il West Bromwich Albion per Josè Salomon Rondon. Sbarcato in Premier League nel 2015 per 17 milioni di euro, l’attaccante venezuelano considera conclusa la sua esperienza con i Baggies ed è pronto al trasferimento. E spunta anche un club italiano secondo la stampa britannica: l’Inter di Luciano Spalletti è infatti sulle sue tracce…

La dirigenza nerazzurra è alla ricerca di un’alternativa per il reparto avanzato e l’ex Zenit è considerato l’ideale da affiancare a Mauro Icardi. 10 reti e 4 assist in stagione per Rondon, che però è finito nel mirino di altri due club: parliamo dell’Atletico Madrid, con Diego Simeone suo grande estimatore, e del West Ham, con Manuel Pellegrini che lo vorrebbe con sé dopo l’esperienza comune al Malaga.