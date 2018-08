Keita Baldè è un nuovo calciatore dell’Inter: l’attaccante senegalese arriva dal Monaco, ecco cifre e dettagli

Nuovo colpo di mercato per l’Inter di Luciano Spalletti: pochi minuti fa è giunta l’ufficialità dell’acquisto di Keita Baldè. Confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni: l’ex Lazio è stato prelevato dal Monaco in prestito con diritto di riscatto. Non sono state comunicate le cifre dell’operazione, che veleggiano attorno ai 35 milioni di euro tra prestito e ipotetico riscatto.

Ecco il comunicato dell’Inter sul sito ufficiale: «L’attaccante Keita Balde Diao è un nuovo giocatore nerazzurro: il senegalese, proveniente dal Monaco, si trasferisce all’Inter in prestito annuale con opzione». E il club nerazzurro evidenzia la felicità per il nuovo rinforzo: «Ora è il momento del ritorno in Italia per l’inizio di una nuova, entusiasmante esperienza con la maglia dell’Inter: #WelcomeKeita, in bocca al lupo per questa avventura in nerazzurro!».