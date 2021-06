Calciomercato Inter, l’Arsenal apre per Bellerin: le ultime

Calciomercato Inter: importante apertura da parte dell’Arsenal per Hector Bellerin, considerato dai nerazzurri l’erede di Hakimi

Tutto su Bellerin. Dopo la cessione di Achraf Hakimi al PSG, l’Inter si guarda intorno per provare a sostituire il marocchino. Come riporta Il Corriere dello Sport, dei 73 milioni incassati il budget a disposizione di Marotta e Ausilio per sistemare le corsie laterali sarà risicato: una quindicina di milioni al massimo, per prendere i laterali destro e sinistro titolari.

Scontato che si andrà a caccia di occasioni e prestiti. Ed è il motivo per cui, per la fascia destra, l’Inter ha virato con decisione su Bellerin. Dopo i contatti nel week-end con il procuratore dello spagnolo, infatti, è emersa la possibilità che l’Arsenal accetti una cessione temporanea, se non altro per permettergli di giocare con continuità e ritrovare il livello di rendimento che aveva prima di infortunarsi al ginocchio a inizio 2019.