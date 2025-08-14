Calciomercato Inter, Leoni pronto per le visite mediche: il talento del Parma vola al Liverpool

Calciomercato Inter, Leoni, seguito anche dai nerazzurri e da Chivu, è pronto per la Premier League

Il calciomercato estivo regala un colpo di scena che interessa anche l’Inter. Giovanni Leoni, giovane difensore centrale del Parma, è infatti vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Liverpool. Il classe 2006, considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano, era finito nel mirino di diversi top club di Serie A, compresi i nerazzurri, con Cristian Chivu che lo aveva individuato come un profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato in ottica futura.

Secondo le ultime informazioni, le parti hanno trovato un accordo e le visite mediche sono ormai imminenti. Il club inglese è stato l’unico a spingersi vicino alla richiesta economica del Parma, pari a circa 40 milioni di euro complessivi (34 milioni di sterline tra parte fissa e bonus). Una cifra importante, che ha convinto la società emiliana a dare il via libera alla cessione.

Il nativo di Roma, cresciuto calcisticamente nelle giovanili e capace di imporsi rapidamente in Serie B, ha attirato l’attenzione di molte squadre italiane. Tuttavia, le big della Serie A hanno poi optato per soluzioni più economiche, lasciando campo libero al Liverpool, deciso a investire su un difensore dal grande potenziale.

Per l’Inter, si tratta di un obiettivo sfumato, con Chivu che dovrà ora guardare ad altri profili per rinforzare il pacchetto arretrato dell’Under 23 o per future prospettive in prima squadra. L’arrivo di Leoni in Premier League conferma ancora una volta come i club inglesi siano pronti a puntare con decisione sui giovani talenti italiani, offrendo investimenti che al momento pochi in Italia sono disposti a fare.

Il trasferimento del classe 2006 al Liverpool rappresenta una tappa fondamentale nella sua carriera. In Inghilterra troverà un contesto competitivo e un club abituato a lavorare con calciatori giovani, dando loro spazio e possibilità di crescita.

Se le visite mediche confermeranno le attese, Leoni diventerà ufficialmente un giocatore dei Reds, chiudendo così un capitolo di mercato che aveva visto anche l’Inter tra i club interessati, ma senza affondare il colpo decisivo.