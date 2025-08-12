Calciomercato Inter, pressing del Liverpool su Leoni: il futuro del difensore del Parma si decide a breve

Calciomercato Inter, Leoni, la strategia nerazzurra per anticipare i Reds e blindare il giovane talento del Parma

L’Inter tiene gli occhi ben puntati su uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano, ma stavolta la concorrenza arriva da oltremanica. Giovanni Leoni, classe 2006 di proprietà del Parma, è da mesi nel mirino della dirigenza nerazzurra, che lo considera un investimento mirato per il futuro. Tuttavia, secondo Sky Sport DE, il Liverpool si sarebbe inserito con decisione nella corsa al giovane difensore, pronto a bruciare le tappe in caso di sviluppi favorevoli.

La strategia nerazzurra è nota: bloccare i migliori talenti italiani prima che possano essere attratti da offerte estere difficili da rifiutare. Leoni, dotato di fisicità, ottimo senso della posizione e una sorprendente maturità tattica per la sua età, rientra perfettamente in questa filosofia. L’idea di Marotta e Ausilio sarebbe quella di farlo crescere gradualmente all’ombra dei titolari, inserendolo nel gruppo senza pressioni eccessive ma con obiettivi chiari di crescita tecnica e mentale.

Il Liverpool, dal canto suo, sta valutando il difensore come possibile alternativa a Marc Guehi del Crystal Palace, attualmente prima scelta dei Reds per rinforzare la retroguardia di Arne Slot. Se l’affare Guehi dovesse complicarsi, l’accelerata su Leoni potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. A impressionare gli osservatori inglesi sono state le prestazioni in Serie A con il Parma, dove il giovane centrale ha dimostrato non solo solidità difensiva, ma anche un’ottima gestione della palla in fase di costruzione, caratteristica particolarmente apprezzata in Premier League.

Per l’Inter, il momento è delicato: aspettare troppo potrebbe significare lasciare campo libero al Liverpool, mentre una mossa rapida permetterebbe di assicurarsi un talento che potrebbe diventare un punto fermo per gli anni a venire. La sfida, come spesso accade, non sarà solo tecnica ma anche economica, con la valutazione del giocatore destinata a salire se più club dovessero inserirsi.

In un mercato estivo in cui le grandi squadre europee si contendono i giovani più promettenti, la scelta su Leoni rappresenta molto più di un semplice investimento: è un segnale sulla volontà dell’Inter di costruire il futuro partendo da basi solide e da giocatori italiani di prospettiva. Ma il tempo stringe, e da Liverpool i segnali di accelerazione sono già arrivati.