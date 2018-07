Lucien Agoume, Inter interessata: il Sochaux lo blinda

Inter e Barcellona sulle tracce dell’astro nascente del calcio francese Lucien Agoume: il sedicenne è stato blindato dal Sochaux

Considerato uno dei migliori prospetti del panorama internazionale, Lucien Agoume ha impressionato tutti. Faro dell’Under 16 della Nazionale francese, il centrocampista è stato accostato a Paul Pogba e sulle sue tracce si sono mosse numerose squadre: in particolare, Inter e Barcellona.

I nerazzurri, così come i blaugrana, però difficilmente riusciranno a mettere le mani sul francesino: secondo quanto riporta Est Republicain, la nuova dirigenza del Sochaux ha già chiarito che Agoume non si muoverà. Il nuovo direttore sportivo David Vizcaino ha già chiarito che punta sul sedicenne per la prossima stagione e non è prevista alcuna cessione: in programma il primo contratto da professionista per lui.