Marco Carraro, altra plusvalenza Inter: ufficiale, è dell’Atalanta

Calciomercato Inter, Marco Carraro regala un’altra plusvalenza al club nerazzurro: ufficiale il trasferimento del centrocampista all’Atalanta

Continua il lavoro della dirigenza Inter per completare cessioni in ottica plusvalenza. Pochi minuti fa il club nerazzurro ha ufficializzato la cessione di Marco Carraro all’Atalanta: il centrocampista si trasferisce alla corte di Gian Piero Gasperini a titolo definitivo, con diritto di recompra. Il classe 1998 nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Pescara, rivelandosi tra i talenti più interessanti del panorama italiano.

Ecco il comunicato ufficiale diramato dal club meneghino tramite il proprio sito internet: «MILANO – FC Internazionale comunica la cessione a titolo definitivo all’Atalanta Bergamasca Calcio, con diritto di recompra a favore dell’Inter, del centrocampista classe 1998 Marco Carraro». Denaro fresco per i nerazzurri…