Calciomercato Inter: Marotta ha già chiamato l’agente di Akanji per dirgli che… Il centrale svizzero è in prestito con obbligo di riscatto condizionato

Un mese per prendersi l’Inter. La parabola di Manuel Akanji in nerazzurro è stata a dir poco folgorante. Arrivato in sordina, il difensore svizzero ha impiegato appena una manciata di partite per diventare un titolare fisso e, soprattutto, per conquistare l’intero mondo interista: dirigenza, allenatore e tifosi.

Come racconta Tuttosport, l’impatto dell’ex Borussia Dortmund è stato devastante. Merito di prestazioni impeccabili, in cui ha abbinato una leadership naturale a una notevole qualità nella costruzione del gioco dal basso. Qualità che hanno immediatamente rubato l’occhio e fatto dimenticare in fretta il suo predecessore, Benjamin Pavard. L’ambiente nerazzurro è già pazzo di lui, e la società ha deciso di agire di conseguenza.

Beppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, hanno già comunicato all’entourage del giocatore la chiara volontà di trasformare il suo prestito in un acquisto a titolo definitivo, senza attendere che scattino le condizioni per l’obbligo. L’accordo iniziale prevedeva un riscatto automatico a 15 milioni in caso di scudetto, ma l’Inter ha deciso di non aspettare.

La permanenza di Akanji è ormai solo una formalità. Per lui è già pronto un contratto fino al 2028 da 4,5 milioni di euro a stagione. Una mossa decisa, che testimonia quanto il club creda nel centrale elvetico, considerato un pilastro per il presente e per il futuro. E in un incastro di mercato ideale, la spesa per il suo acquisto potrebbe essere interamente finanziata dalla cessione del suo predecessore, Pavard, al Marsiglia per una cifra analoga.