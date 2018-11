In estate Marotta vuole regalare big ai tifosi nerazzurri: il nome è Milinkovic Savic della Lazio, Lotito può abbassare le pretese

I vincoli del Fair Play Finanziario, presenti ancora fino al prossimo 30 giugno, costringeranno l’Inter a operare, in sede di mercato, col il freno a mano tirato. Per questo motivo a gennaio non ci saranno stravolgimenti, mentre nella prossima sessione estiva potrebbero esserci i veri colpi. Bastano 2/3 rinforzi per rendere ancora più competitivi i nerazzurri, al netto di eventuali cessioni dolorose, come Perisic o Brozovic.

Marotta, però, come già fatto con la Juventus, potrebbe reinvestire quei soldi in altre operazioni. Una di queste porta a Milikovic Savic della Lazio, la cui valutazione si aggira intorno ai 100 milioni. Lotito, però, complice anche l’inizio di stagione non brillantissimo del serbo, può abbassare le pretese ed è per questo che Marotta inizia muoversi sul giocatore: in estate avrà più libertà di movimento.