Calciomercato Inter, nome nuovo per la difesa: i nerazzurri irrompono nella corsa per Mosquera!

Per il prossimo calciomercato Inter sono al lavoro in dirigenza per puntellare la difesa del prossimo anno. Oltre al nome di Giovanni Leoni, che è il più caldo in questi ultimi giorni, Sky Sport annuncia l’inserimento dei nerazzurri nella corsa per Cristhian Mosquera.

Il calciatore spagnolo classe 2004, di proprietà del Valencia, già in passato era stato accostato sia ai nerazzurri che ad altri club italiani come Milan, Napoli e Juventus (la forza fisica è una delle sue qualità principali, essendo alto 1,91 m).

Adesso i nerazzurri tornano a pensare seriamente al suo acquisto, in attesa di capire le condizioni e la fattibilità dell’operazione.