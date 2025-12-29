Calciomercato Inter, incastro con la Juventus: sarà lui ad aprire la strada per Muharemovic? Ma la Premier incombe...

Calciomercato Inter, duello con la Juve per Muharemovic: Frattesi può essere la chiave. Premier pronta a inserirsi

Il calciomercato invernale è ormai alle porte e l’asse Milano‑Torino si prepara a diventare uno dei più caldi della sessione. In casa Inter la priorità è il rinnovamento della difesa: con Acerbi e De Vrij ormai oltre la soglia dei 30 anni, Beppe Marotta ha individuato in Tarik Muharemović il profilo ideale per il futuro. Il centrale bosniaco classe 2003, oggi al Sassuolo, ha impressionato per fisicità e margini di crescita, ma portarlo a Milano non sarà semplice.

L’insidia Bournemouth e la posizione del Sassuolo

La concorrenza più pericolosa arriva dalla Premier League, dove il Bournemouth è alla ricerca del sostituto di Senesi. Le “Cherries” possono contare su risorse economiche superiori e su un rapporto privilegiato tra il ds Tiago Pinto e l’ad neroverde Giovanni Carnevali. Un dettaglio che potrebbe pesare nella corsa al giovane difensore.

L’incastro con la Juventus e il nodo Frattesi

A complicare ulteriormente il quadro c’è la Juventus, che detiene il 50% sulla futura rivendita di Muharemović. I bianconeri potrebbero rinunciare a questa percentuale per ottenere uno sconto su Davide Frattesi, ormai terza scelta nelle gerarchie di Cristian Chivu e desideroso di cambiare aria. Il centrocampista guarda con interesse alla Juventus, dove ritroverebbe Luciano Spalletti, uno dei suoi principali estimatori.

La questione economica: il limite dei 16 milioni

L’operazione resta complessa anche dal punto di vista finanziario. L’Inter valuta Frattesi oltre 30 milioni, cifra necessaria per finanziare nuovi innesti. Secondo Calcio e Finanza, il valore netto del giocatore al 31 dicembre 2025 sarà di circa 16 milioni di euro: è questa la soglia sotto la quale il club non può scendere per evitare minusvalenze e mantenere un impatto positivo sul bilancio. Le parole di Carnevali:

FUTURO MUHAREMOVIC – «Ci stanno arrivando delle richieste, siamo ancora agli inizi e dobbiamo vedere. Muharemović sta dimostrando grandi cose ed è un giocatore di grandissima prospettiva. È inutile nascondersi, fa parte anche della nostra politica. Noi siamo sempre stati una società che cerca di valorizzare i giovani, farli crescere e dar loro la possibilità di andare in un grande club».

